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Udgået
650 W
Halvkrops-behandling
124 cm høj
Philips InfraCare HP3643 er optimeret til effektiv smertebehandling af områder på 60 x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre og nakken eller lår. InfraCare indeholder innovativ, infrarød halogenlampeteknologi. Specialoptikken, filteret og den kraftige halogenlampe på 650 W er optimeret, hvilket muliggør halvkropsbehandling (ca. 60 x 40 cm) og giver endnu mere behagelig varme, da den infrarøde varme fordeles mere jævnt over hele behandlingsområdet.
InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halv-kropsbehandling og i forskellige situationer (f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens maksimale fleksibilitet. Udover højdejusteringen kan lampekabinettet nemt placeres til optimal behandling af den ønskede kropszone ved at dreje lampekabinettet i vandret eller lodret position (venstre/højre 90 grader) og ved at vippe det op eller ned (45 grader).
InfraCare HP3643 når nemt nakkemusklerne og giver optimal behandling af ømme muskler. Højden på lampens kabinet kan øges fra 60-120 cm, således at lampen står i en passende position, uanset om du ligger på en seng eller sidder på en stol.
4.5
ud af 5
42
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Harvi
25/01/2025
United Kingdom
Excellent heat lamp.
Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare infrared lamp
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare infrared lamp
svzk
07/12/2025
Deutschland
Sandra
Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…
Ulemper
Nox
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Sandruletta
28/08/2025
Deutschland
Schmerztherapie
Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe