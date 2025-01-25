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  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring

Udgået

InfraCare infrarød lampe

HP3643

4.5
| (42) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Effektiv smertelindring
Philips InfraCare giver effektiv smertelindring til muskler og led. Dens infrarøde lampe på 650 W er yderst behagelig, den infrarøde varme trænger dybt ind i huden, stimulerer blodcirkulationen og giver lindring på kropsområder på 60 x 40 cm.
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Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 650 W

  • Halvkrops-behandling

  • 124 cm høj

650 W infrarød halogenlampe

650 W infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP3643 er optimeret til effektiv smertebehandling af områder på 60 x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre og nakken eller lår. InfraCare indeholder innovativ, infrarød halogenlampeteknologi. Specialoptikken, filteret og den kraftige halogenlampe på 650 W er optimeret, hvilket muliggør halvkropsbehandling (ca. 60 x 40 cm) og giver endnu mere behagelig varme, da den infrarøde varme fordeles mere jævnt over hele behandlingsområdet.

Justérbar vinkel med rotation

Justérbar vinkel med rotation

InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halv-kropsbehandling og i forskellige situationer (f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens maksimale fleksibilitet. Udover højdejusteringen kan lampekabinettet nemt placeres til optimal behandling af den ønskede kropszone ved at dreje lampekabinettet i vandret eller lodret position (venstre/højre 90 grader) og ved at vippe det op eller ned (45 grader).

Når nemt nakke og skuldre

Når nemt nakke og skuldre

InfraCare HP3643 når nemt nakkemusklerne og giver optimal behandling af ømme muskler. Højden på lampens kabinet kan øges fra 60-120 cm, således at lampen står i en passende position, uanset om du ligger på en seng eller sidder på en stol.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

42

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

2

25/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent heat lamp.

Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare infrared lamp

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare infrared lamp

07/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sandra

Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…

Ulemper

Nox

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe

28/08/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerztherapie

Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3643 InfraCare Infrarotlampe

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  • Eksperttips og inspiration.