ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af produktet forfra, ovenfra og fra venstre
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af produktet forfra, ovenfra og fra venstre
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger

Udgået

SalonMultistylistMultistyler

HP4696/01

3.4

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Skab de smarteste frisurer til enhver lejlighed

Vil du vide, hvor mange forskellige måder du kan få en fantastisk frisure på? SalonMultistylist 8-i-1 har otte alsidige keramiske styling-tilbehørsdele. De er perfekte til at skabe alle de frisurer, du kan komme på... og mange flere.

Se alle fordele

SalonSuper Stylist

Skab de smarteste frisurer til enhver lejlighed

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.

Medfølger: Elegant etui

Medfølger: Elegant etui

Beskyt og opbevar dit glattejern med stil i det elegante opbevaringsetui. Etuiet følger med i pakken.

Inklusiv: hårklemmer til nem styling

Brug hårklemmerne til at dele håret op. Det gør det nemmere at style alt håret.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.