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Udgået

SatinShave EssentialElektrisk shaver til våd og tør barbering

HP6306/00

3.7

| (6) Anmeldelser

Nem og sikker barbering

Med denne allround-shaver kan du nemt, hurtigt og sikkert barbere dig på hele kroppen. Hemmeligheden er det lille skærhoved, der skærer hurtigt og samtidig beskytter huden. En blød og glat følelse efter hver brug!

Se alle fordele

Nem og sikker barbering

  • til benene

  • Enkeltfolieshaver

  • Batteridrevet

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Skånsom og behagelig brug under bruseren eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer optimal våd og tør brug.

Batteridrevet

Batteridrevet

Barber dig overalt med denne ledningsfri ladyshaver.

Allergivenlig folie

Allergivenlig folie

Allergivenlig folie forebygger irritation og udslæt

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

6

Anmeldelser

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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