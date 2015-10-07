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Udgået
HP6306/00
Nem og sikker barbering
Med denne allround-shaver kan du nemt, hurtigt og sikkert barbere dig på hele kroppen. Hemmeligheden er det lille skærhoved, der skærer hurtigt og samtidig beskytter huden. En blød og glat følelse efter hver brug!
til benene
Enkeltfolieshaver
Batteridrevet
Skånsom og behagelig brug under bruseren eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer optimal våd og tør brug.
Barber dig overalt med denne ledningsfri ladyshaver.
Allergivenlig folie forebygger irritation og udslæt
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3.7
ud af 5
6
Anmeldelser
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche