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Udgået

SatinShave EssentialElektrisk shaver til våd og tør barbering

HP6342/00

4

| (139) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

Nem og sikker barbering

Med denne allround-shaver kan du nemt, hurtigt og sikkert barbere dig på hele kroppen. Hemmeligheden er det lille skærhoved, der skærer hurtigt og samtidig beskytter huden. En blød og glat følelse efter hver brug!

Se alle fordele

Nem og sikker barbering

  • til benene

  • Enkeltfolieshaver

  • Batteridrevet

Sikkert barberingssystem til ultimativ hudbeskyttelse

Sikkert barberingssystem til ultimativ hudbeskyttelse

Det blide og lille skær beskytter din hud og efterlader den blød og dejlig

Profileret, ergonomiske greb

Profileret, ergonomiske greb

Til behagelig håndtering

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Skånsom og behagelig brug under bruseren eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer optimal våd og tør brug.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

139

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

20/04/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Bekræftet køber

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

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