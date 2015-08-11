Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tilmeld dig nu
Få tidlig adgang til vores Black Friday-udsalg
11
d
Dage
09
h
Timer
53
m
Minutter
21
s
Sekunder
Udgået
HP6366/00
Barsk ved hår, blid ved huden
Philips Double Contour Sensitive-ladyshaver er blevet designet ud fra nutidens kvinders behov. Denne innovative ladyshaver med dobbelt skærfolie beskytter din hud, samtidig med at du får smuk glat hud
5-i-1 ladyshaver
Wet & Dry
Integreret aloe vera-strimmel fugter huden og giver en glat og sikker barbering
Barber dig over alt med denne ledningsfri ladyshaver
Barber dig i eller uden for badet
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Gå til reservedele og tilbehør
3.0
ud af 5
50
Anmeldelser
puschel80
11/08/2015
Deutschland
nur trocken genutzt-sehr zufrieden
Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ladyduwi
25/10/2015
België
Bekræftet køber
Doet wat moet
Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Moonflyer
20/10/2013
Suisse
Ladyshave
Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive