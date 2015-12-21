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Udgået
HP6370/00
Barsk ved hår, blid ved huden
Philips Double Contour Sensitive-ladyshaver er blevet designet ud fra nutidens kvinders behov. Denne innovative ladyshaver med dobbelt skærfolie beskytter din hud, samtidig med at du får smuk glat hud
5-i-1 ladyshaver
Med kam-tilbehør får du hjælp til at trimme og forme områder, som f.eks. bikiniområdet på en præcis og blid måde
Integreret aloe vera-strimmel fugter huden og giver en glat og sikker barbering
Bikini-trimmer for præcis trimning og barbering af bikiniområdet
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
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2.6
ud af 5
58
Anmeldelser
Anders8270
21/12/2015
Danmark
Bekræftet køber
Stor kulance - flot behandling ved køb
Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Sandra23
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Mera
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive