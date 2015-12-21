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Udgået

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6370/00

2.6

| (58) Anmeldelser

Barsk ved hår, blid ved huden

Philips Double Contour Sensitive-ladyshaver er blevet designet ud fra nutidens kvinders behov. Denne innovative ladyshaver med dobbelt skærfolie beskytter din hud, samtidig med at du får smuk glat hud

Se alle fordele

Ultimativ barbering med 5-i-1-system, der beskytter huden

Barsk ved hår, blid ved huden

  • 5-i-1 ladyshaver

Kam-tilbehør til at trimme og forme

Kam-tilbehør til at trimme og forme

Med kam-tilbehør får du hjælp til at trimme og forme områder, som f.eks. bikiniområdet på en præcis og blid måde

Aloe vera-strimmel for mere fugt til huden

Aloe vera-strimmel for mere fugt til huden

Integreret aloe vera-strimmel fugter huden og giver en glat og sikker barbering

Bikini-trimmer for præcis barbering

Bikini-trimmer for præcis barbering

Bikini-trimmer for præcis trimning og barbering af bikiniområdet

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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2.6

ud af 5

58

Anmeldelser

21/12/2015

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Stor kulance - flot behandling ved køb

Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

11/06/2012

Deutschland

Deutschland

Super Produkt...gerade für empfindliche Haut

Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

11/06/2012

Deutschland

Deutschland

Super Produkt...gerade für empfindliche Haut

Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

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