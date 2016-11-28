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Udgået
Professionel skønhedspleje derhjemme
Trim, form eller fjern uønskede hår fra bikiniområdet, så du opnår en præcis og silkeglat styling med denne trimmer med perfekt nøjagtighed.
Trimning, formning og barbering
Præcis og skånsom trimmer, trimmer hår til under 1 millimeter (helt ned til 0,6 mm).
Hygiejnisk trimmerkam med 5 længdeindstillinger (2-10 mm), så du nemt kan opnå det ønskede resultat.
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4.3
ud af 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer