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Udgået
Professionel skønhedspleje derhjemme
Trim, form eller fjern uønskede hår fra krop og ansigt, så du opnår en præcis og silkeglat fornemmelse med denne trimmer med perfekt nøjagtighed.
Trimning, formning,
barbering og epilering
Våd og tør brug: Til brug i og uden for badet, skal blot skylles ren.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
3.9
ud af 5
27
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Barimi
15/07/2012
United Kingdom
Easy to use
This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Jan22
19/01/2012
United Kingdom
An amazing shaver!
I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer