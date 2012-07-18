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Udgået

Body PerfectBikinitrimmer

HP6379/00

3.9

| (27) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Professionel skønhedspleje derhjemme

Trim, form eller fjern uønskede hår fra krop og ansigt, så du opnår en præcis og silkeglat fornemmelse med denne trimmer med perfekt nøjagtighed.

Se alle fordele

Trimmer med perfekt nøjagtighed, mindre irritation

Professionel skønhedspleje derhjemme

  • Trimning, formning,

  • barbering og epilering

Sølvionkam, der giver hygiejnisk beskyttelse

Sølvionkam, der giver hygiejnisk beskyttelse

Til brug både under og uden for bruseren.

Våd og tør brug: Til brug i og uden for badet, skal blot skylles ren.

Én opladning giver op til 60 minutters brug

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

27

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

2

18/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant product

I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

19/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

An amazing shaver!

I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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