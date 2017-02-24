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Udgået

SatinelleEpilator

HP6402/00

3.2

| (5) Anmeldelser

Glæd dig over glatte ben - længe

Nyd glat hud på benene længe med denne epilator fra Philips. Fjerner hår ved roden, så du får ultimativ hårfjerning og hårfri ben i op til fire uger.

Se alle fordele

Hurtig og effektiv epilator

Glæd dig over glatte ben - længe

  • Med effektivitetskappe

Effektivitetskappe for den mest effektive hårfjerning

Effektivitetskappe for den mest effektive hårfjerning

Effektivitetskappen sætter epilatoren i den optimale position for den mest effektive fjernelse af hår

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud med rod

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud med rod

Epilatoren er udstyret med et effektivt epileringssystem og efterlader huden glat og stubbefri i ugevis

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.2

ud af 5

5

Anmeldelser

3
2

24/02/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore

11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore

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