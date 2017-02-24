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Udgået
HP6402/00
Glæd dig over glatte ben - længe
Nyd glat hud på benene længe med denne epilator fra Philips. Fjerner hår ved roden, så du får ultimativ hårfjerning og hårfri ben i op til fire uger.
Med effektivitetskappe
Effektivitetskappen sætter epilatoren i den optimale position for den mest effektive fjernelse af hår
Epilatoren er udstyret med et effektivt epileringssystem og efterlader huden glat og stubbefri i ugevis
Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!
3.2
ud af 5
5
Anmeldelser
elena66
24/02/2017
Italia
Bekræftet køber
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6402/00 Epilatore