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Udgået

Satinelle EssentialHurtig og enkel epilator med ledning&lt;br>

HP6420/00

3.9

| (123) Anmeldelser

Glat hud længere&lt;br>

Philips Satinelle fjerner hårstrået ved roden og efterlader huden glat og hårfri i op til fire uger. En lille rengøringsbørste medfølger, som gør det let at rengøre epilatoren.&lt;br>

Se alle fordele

Glat hud længere<br>

  • Fjerner hårstrå helt ned til 0,5 mm

  • Epilator med ledning

  • Ergonomisk håndtag

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Epilatoren har blide pincetskiver, der kan fjerne hår helt ned til 0,5 mm uden at trække i huden.

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Epilatoren har et vaskbart epilatorhoved. Hovedet kan tages af og rengøres under rindende vand for bedre hygiejne

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

123

Anmeldelser

02/09/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fantastisk

Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

21/04/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Funkar bra

Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.

Fordele

Enkel och billig

Ulemper

Hög ljudvolym

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6425/01 Epilator

Dato for brug 2019-12-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6425/01 Epilator

Dato for brug 2019-12-21

22/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

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