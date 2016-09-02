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Udgået
HP6422/01
Glat hud længere<br>
Philips Satinelle fjerner hårstrået ved roden og efterlader huden glat og hårfri i op til fire uger. Du får en glat og hårfri hud i op til fire uger. Et etui, en tilbehørsdel for mere skånsom behandling og en lille rengøringsbørste medfølger.<br>
Fjerner hårstrå helt ned til 0,5 mm<br>
2 stk. tilbehør
Epilator med ledning
Ergonomisk håndtag
Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!
Epilatoren har blide pincetskiver, der kan fjerne hår helt ned til 0,5 mm uden at trække i huden.
Epilatoren har et vaskbart epilatorhoved. Hovedet kan tages af og rengøres under rindende vand for bedre hygiejne
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3.9
ud af 5
123
Anmeldelser
Mirveta80
02/09/2016
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fantastisk
Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
sida44
21/04/2020
Sverige
Bekræftet køber
Funkar bra
Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.
Fordele
Enkel och billig
Ulemper
Hög ljudvolym
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6425/01 Epilator
Dato for brug 2019-12-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6425/01 Epilator
Dato for brug 2019-12-21
Sammykin
22/07/2018
United Kingdom
Excellent
Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator