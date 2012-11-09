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Udgået

Satinelle IceEpilator

HP6492/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Unikt keramisk epileringssystem fra Philips

Takket være isens lindrende egenskaber og det integrerede massagesystem reducerer Satinelle Ice mærkbart smerten ved epilering. Det anti-allergiske keramiske pincetsystem er tillige nænsomt mod følsom hud.

Se alle fordele

Is og massage giver en mere nænsom hårfjerning

Unikt keramisk epileringssystem fra Philips

  • Lyserød

Is-element, der klikkes på

Det patenterede is-element lindrer huden og minimerer ubehaget ved epilering. Det vipbare hoved følger alle kroppens kurver og giver optimal køling og dermed mindre smerte.

Vipbare kølehoveder

Følger kroppens konturer for maksimal smertereducering under epileringen og en umiddelbar kølende og lindrende effekt på huden bagefter.

Integreret massagesystem

Fungerer med is-elementet for at fjerne fokus fra følelsen af epilering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Bekræftet køber

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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