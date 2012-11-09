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Udgået
Unikt keramisk epileringssystem fra Philips
Takket være isens lindrende egenskaber og det integrerede massagesystem reducerer Satinelle Ice mærkbart smerten ved epilering. Det anti-allergiske keramiske pincetsystem er tillige nænsomt mod følsom hud.
Lyserød
Det patenterede is-element lindrer huden og minimerer ubehaget ved epilering. Det vipbare hoved følger alle kroppens kurver og giver optimal køling og dermed mindre smerte.
Følger kroppens konturer for maksimal smertereducering under epileringen og en umiddelbar kølende og lindrende effekt på huden bagefter.
Fungerer med is-elementet for at fjerne fokus fra følelsen af epilering.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Miemel
09/11/2012
België
Bekræftet køber
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat