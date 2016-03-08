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Udgået

SatinelleEpilator

HP6502/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Satinelle Ice Premium

Første keramiske epilator med optimal isafkøling og sonisk massagesystem.

Se alle fordele

Den mest skånsomme epilator med is og sonisk massage

Satinelle Ice Premium

Sonisk massagesystem

Højfrekvent massage minimerer ubehaget ved udtrækning af hår.

Anti-allergene pincetskiver

Anti-allergene pincetskiver

Ekstra nænsom mod din hud, så risiko for allergisk betinget hudirritation reduceres.

Premium isafkøler

Følger alle kroppens kurver perfekt for optimal afkøling og skånsom epilering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Depiladora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur

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