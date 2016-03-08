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Udgået
Satinelle Ice Premium
Første keramiske epilator med optimal isafkøling og sonisk massagesystem.
Højfrekvent massage minimerer ubehaget ved udtrækning af hår.
Ekstra nænsom mod din hud, så risiko for allergisk betinget hudirritation reduceres.
Følger alle kroppens kurver perfekt for optimal afkøling og skånsom epilering.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Depiladora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6502/00 Épilateur