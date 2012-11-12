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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Perfekt glat hud i ugevis
Kom i gang med epilering med dette nye Philips-system, som fjerner hårene med rod, så din hud forbliver silkeblød i uger, ikke dage. Sammen med apparatet får du et unikt sæt tilbehør til førstegangsbrugere, som vil hjælpe dig til at få de bedste resultater.
Sensitive
Og de allergivenlige diske sikrer optimal hygiejne.
Hovedet kan tages af og skylles under vandhanen for bedre hygiejne
Minimerer ubehaget ved udtrækning af hår og blødgør huden efter epilering
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
laurie3
12/11/2012
United Kingdom
Not as painful as you might think
This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator
Aylin
15/09/2011
United Kingdom
Philips epilator
Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator