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Udgået

SatinelleEpilator

HP6508/01

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Perfekt glat hud i ugevis

Kom i gang med epilering med dette nye Philips-system, som fjerner hårene med rod, så din hud forbliver silkeblød i uger, ikke dage. Sammen med apparatet får du et unikt sæt tilbehør til førstegangsbrugere, som vil hjælpe dig til at få de bedste resultater.

Se alle fordele

Fjerner hår effektivt, respekterer din hud

Perfekt glat hud i ugevis

  • Sensitive

Dette epileringssystem fjerner hår på helt ned til 0,5 mm

Dette epileringssystem fjerner hår på helt ned til 0,5 mm

Og de allergivenlige diske sikrer optimal hygiejne.

Fuldt vaskbart epilatorhoved giver bedre hygiejne

Fuldt vaskbart epilatorhoved giver bedre hygiejne

Hovedet kan tages af og skylles under vandhanen for bedre hygiejne

Massagerulle med dobbelt bølge giver ekstra blid epilering

Massagerulle med dobbelt bølge giver ekstra blid epilering

Minimerer ubehaget ved udtrækning af hår og blødgør huden efter epilering

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

12/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not as painful as you might think

This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator

15/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Philips epilator

Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6508/01 Epilator

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