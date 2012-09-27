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Udgået

SatinelleEpilator

HP6509/01

3.9

| (15) Anmeldelser

Perfekt glat hud i længere tid

Kom i gang med epilering med dette nye Philips-system, som fjerner hårene med rod, så din hud forbliver silkeblød i uger, ikke dage. Sammen med apparatet får du et unikt sæt tilbehør til førstegangsbrugere, som vil hjælpe dig til at få de bedste resultater.

Se alle fordele

Huden forbliver silkeblød i uger, ikke dage

Perfekt glat hud i længere tid

  • Hele kroppen, med skær

Brug dette tilbehør til tæt og mere skånsom epilering

Brug dette tilbehør til tæt og mere skånsom epilering

Løfter selv de korte hår for en ekstra tæt epilering og får huden til at slappe af, så du på samme tid får en mere nænsom hårfjerning

Skærhoved med kam til at barbere og trimme de følsomme områder

Skærhoved med kam til at barbere og trimme de følsomme områder

Tilbehør til skærhovedet, der følger konturen af din bikinilinje eller armhuler og giver en tæt og glat barbering. Leveres med en ekstra kam til at barbere de længste hår inden epilering eller til at trimme bikiniområdet.

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

15

Anmeldelser

1

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Much less painful than I expected

I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator

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