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Udgået
HP6509/01
Perfekt glat hud i længere tid
Kom i gang med epilering med dette nye Philips-system, som fjerner hårene med rod, så din hud forbliver silkeblød i uger, ikke dage. Sammen med apparatet får du et unikt sæt tilbehør til førstegangsbrugere, som vil hjælpe dig til at få de bedste resultater.
Hele kroppen, med skær
Løfter selv de korte hår for en ekstra tæt epilering og får huden til at slappe af, så du på samme tid får en mere nænsom hårfjerning
Tilbehør til skærhovedet, der følger konturen af din bikinilinje eller armhuler og giver en tæt og glat barbering. Leveres med en ekstra kam til at barbere de længste hår inden epilering eller til at trimme bikiniområdet.
Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!
3.9
ud af 5
15
Anmeldelser
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator
Jailbird60
05/10/2011
United Kingdom
Much less painful than I expected
I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6509/01 Epilator