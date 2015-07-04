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Udgået

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6511/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ekstra nænsom, meget hurtig

De keramiske diske fjerner hår fra roden og giver silkeblød hud. Denne genopladelige epilator gør det muligt for dig at fjerne hår når som helst og hvor som helst!

Se alle fordele

Ledningsfri epilator med massage

Ekstra nænsom, meget hurtig

  • Ledningsfri

Sonisk massage med aloe vera

Sonisk massage med aloe vera

Stimulerer blidt huden, reducerer udtrækningsfølelsen til et minimum og gør hele epileringsprocessen mere behagelig.

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Allergivenlige diske med antibakteriel belægning

Allergivenlige diske med antibakteriel belægning

Det keramiske epilatorhoved har allergivenlige plader, der reducerer risikoen for allergisk hudirritation.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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