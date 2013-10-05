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Udgået
Nyd følelsen af satin
Philips SatinSoft-epilator med Skin Care-system beskytter huden mod trækken og maksimerer hygiejnen. Trådløs og genopladelig, så du kan bruge den nemt, lige hvor du vil. Med kappe til følsomme områder.
SkinCare-system
Ledningsfri
Unikt Philips-design, som indeholder allergivenlige børstehår for optimal hygiejne. Passer perfekt i din hånd for optimal håndtering under alle forhold og kan bruges våd og tør.
Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering.
Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne hår uden at trække i huden.
3.9
ud af 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Epilator
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Epilator
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6520/01 Depiladora