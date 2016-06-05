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Udgået
Nyd følelsen af satin
Philips SatinSoft-epilator med Skin Care-system beskytter huden mod trækken og maksimerer hygiejnen. Wet&Dry sikrer behagelig brug under bruseren. Med kappe til følsomme områder.
SkinCare-system
Wet & Dry
Unikt Philips-design, som indeholder allergivenlige børstehår for optimal hygiejne. Passer perfekt i din hånd for optimal håndtering under alle forhold og kan bruges våd og tør.
Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering.
Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne hår uden at trække i huden.
4.2
ud af 5
29
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6521/01 Épilateur