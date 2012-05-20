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Udgået

SatinPerfectEpilator

HP6572/00

3.6

| (8) Anmeldelser

Glat på få minutter - holder i flere uger

SatinPerfects ekstra brede hoved og teksturerede keramiske diske fjerner mere hår i ét strøg, så du får den ultimative epileringsoplevelse! Kunne du ikke godt tænke dig at være glat i op til fire uger? Glat på få minutter - holder i flere uger!

Se alle fordele

Glat på få minutter - holder i flere uger

  • Epilering, formning og styling

Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg

Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg

Ekstra bredt epileringshoved finder og fjerner mere hår i et strøg, så du får langtidsholdbare og superglatte resultater på få minutter

Vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden

Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering

Opti-light afslører selv de fineste hår

Opti-light afslører selv de fineste hår

Indbygget Opti-light afslører små, fine hår helt tydeligt

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.6

ud af 5

8

Anmeldelser

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

05/08/2011

Danmark

Danmark

super effektiv

epilatoren er super effektiv. den får mange hår med af gangen og er du nybegynder kan det være en super kombination at epilere og barbere for at få de sidste hår med - det er holdbart i flere uger.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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