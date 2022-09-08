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05
d
Dage
16
h
Timer
52
m
Minutter
32
s
Sekunder
Udgået
HQ3/40
Fornyelse giver bedre resultater
For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år
Lift & Cut
3 skær
Dual Blade System: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Dual blade-systemet løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
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