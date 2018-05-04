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Udgået
Behageligt tæt
Shaveren kan vaskes, så du kan nemt skylle shaveren under vandhanen efter hver brug. Du er sikker på en behagelig og tæt barbering hver dag.
Precision Cutting System
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.
4.0
ud af 5
101
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver