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  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
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  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt

Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7320/17

4
| (101) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Shaveren kan vaskes, så du kan nemt skylle shaveren under vandhanen efter hver brug. Du er sikker på en behagelig og tæt barbering hver dag.
Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

  • Precision Cutting System

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Behagelige skær

Behagelige skær

Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

101

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simple, effective, quick

Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The product is exactly what i needed

This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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