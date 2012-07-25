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Udgået
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Det har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår og huller til barbering af de korteste stubbe. Shaveren kan vaskes.
Hurtig opladning
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.
4.1
ud af 5
107
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
argie
25/07/2012
United Kingdom
its very easy to clean the head under the tap
i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Bodger
24/07/2012
United Kingdom
a great shave
It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Foxybear
09/10/2011
United Kingdom
This is an overall excellent shaver with very quick charge.
Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver