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Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7360

4.1

| (107) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Behageligt tæt

Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Det har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår og huller til barbering af de korteste stubbe. Shaveren kan vaskes.

Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

  • Hurtig opladning

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Behagelige skær

Behagelige skær

Den hudvenlige profil sikrer blød kontakt med huden og giver en behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

107

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

its very easy to clean the head under the tap

i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

a great shave

It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an overall excellent shaver with very quick charge.

Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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