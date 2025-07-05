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Udgået

8200 seriesElektrisk shaver

HQ8240

4.1
| (82) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Hurtig. Tæt. Effektiv.
De tre spor på Speed-XL-skærene giver en 50 % større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Hurtig. Tæt. Effektiv.

  • Genopladelig

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.

FastRinse med antibakteriel belægning

FastRinse med antibakteriel belægning

En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

82

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

1

05/07/2025

Danmark

Danmark

Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

04/08/2019

Danmark

Danmark

God og effektiv

Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

30/09/2016

Danmark

Danmark

Denne shaver er bare super.

Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 