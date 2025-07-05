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Udgået
Genopladelig
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.
4.1
ud af 5
82
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Mohamed Abaza
05/07/2025
Danmark
Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Angus
04/08/2019
Danmark
God og effektiv
Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Prmae
30/09/2016
Danmark
Denne shaver er bare super.
Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8240 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.