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Udgået
Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Personal Comfort Control tilpasser shaveren til din hudtype. Vælg indstillingen 'Normal' for at få en hurtig og behagelig tæt barbering. Vælg 'Sensitive' for at få en behagelig tæt barbering med maksimal hensyntagen til din hud.
4.2
ud af 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Albert
24/07/2012
United Kingdom
This product has many good features
It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Joedm7ul
12/03/2017
Deutschland
Spitzengerät
Der beste Rasierer den Ich mal hatte. Leider nach 10 Jahren war der Akku fällig. Lasse mich uberraschen von dem S 3510/06.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Hans1106
01/10/2014
Deutschland
Ein Klasse-Rasierer!
Seit sechs (6) Jahren benutze ich diesen Rasierer. Ohne Probleme. In der Anschaffung sicherlich ein sportlicher Preis, aber über sechs Jahre verteilt.... Ein preiswerter (...er ist seinen Preis wert!) und robuster Begleiter. Wenn nötig, würde ich mit absoluter Sicherheit wieder zurückgreifen auf diese Marke.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer