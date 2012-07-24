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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1

Udgået

SmartTouch-XLElektrisk shaver

HQ9160

4.2
| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Den bedste shaver fra the world's No. 1
Til mænd, som kun vil have det bedste. SmartTouch-XL kombinerer avancerede Speed-XL-skær med det unikke SmartTouch Contour-Following System og giver en perfekt tæt barbering med mindre irritation.
Se alle fordele

Perfekt tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder

Den bedste shaver fra the world's No. 1

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Personal Comfort Control tilpasser sig til din hudtype

Personal Comfort Control tilpasser sig til din hudtype

Personal Comfort Control tilpasser shaveren til din hudtype. Vælg indstillingen 'Normal' for at få en hurtig og behagelig tæt barbering. Vælg 'Sensitive' for at få en behagelig tæt barbering med maksimal hensyntagen til din hud.

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has many good features

It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

12/03/2017

Deutschland

Deutschland

Spitzengerät

Der beste Rasierer den Ich mal hatte. Leider nach 10 Jahren war der Akku fällig. Lasse mich uberraschen von dem S 3510/06.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer

01/10/2014

Deutschland

Deutschland

Ein Klasse-Rasierer!

Seit sechs (6) Jahren benutze ich diesen Rasierer. Ohne Probleme. In der Anschaffung sicherlich ein sportlicher Preis, aber über sechs Jahre verteilt.... Ein preiswerter (...er ist seinen Preis wert!) und robuster Begleiter. Wenn nötig, würde ich mit absoluter Sicherheit wieder zurückgreifen auf diese Marke.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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