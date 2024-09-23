Viva Collection

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  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.
  • Friske, hjemmelavede salater m.m.

Udgået

Viva CollectionSaladMaker

HR1388/80

4.3
| (26) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Friske, hjemmelavede salater m.m.
Philips SaladMaker kan snitte, rive og skære grøntsager, ost, salami med mere i julienne direkte i din salatskål, madgryde og wokpande. Med XL julienneskiven kan du nu også skære kartofler til pommes frites. Salater med mere på få sekunder.
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Nedstopper

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Perfekte resultater i alle former og størrelser på få sekunder

Friske, hjemmelavede salater m.m.

  • 200 W

  • 6 skiver

  • Direkte til skål, gryde og wok

  • XL julienneskive til pommes frites

5 indsatser til forskellige resultater i alle former og størrelser

5 indsatser til forskellige resultater i alle former og størrelser

5 skiver gør det muligt at snitte, rive og skære i skiver til julienne i utallige variationer. Du skal blot vælge en skive og sætte den fast på skiveholderen.

XL julienneskive helt i metal til at skære kartofler til pommes frites

XL julienneskive helt i metal til at skære kartofler til pommes frites

Med den separate XL julienneskive til Philips SaladMaker kan du ikke alene skære kartofler til pommes frites, men også forarbejde andre ingredienser som f.eks. gulerødder, græskar, kålrabi, courgette osv. Resultatet er ideelt til dine foretrukne lynstegte grøntsager.

Direkte servering til skål, gryde og wok

Direkte servering til skål, gryde og wok

Med Philips SaladMakers direkte serveringsfunktion kan du skære ingredienserne direkte ned i din salatskål, gryde eller wokpande. Den høje hældetud gør det muligt også at anvende høje beholdere til store mængder. Det betyder mindre opvask, når du har lavet mad.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

26

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Fordele

FACIL DE UTILIZAR

Ulemper

NÃO ENCONTRO

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Fordele

leve e prático

Ulemper

não encontrei nenhuma até agora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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