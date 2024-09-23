Viva Collection

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
200 W
6 skiver
Direkte til skål, gryde og wok
XL julienneskive til pommes frites
5 skiver gør det muligt at snitte, rive og skære i skiver til julienne i utallige variationer. Du skal blot vælge en skive og sætte den fast på skiveholderen.
Med den separate XL julienneskive til Philips SaladMaker kan du ikke alene skære kartofler til pommes frites, men også forarbejde andre ingredienser som f.eks. gulerødder, græskar, kålrabi, courgette osv. Resultatet er ideelt til dine foretrukne lynstegte grøntsager.
Med Philips SaladMakers direkte serveringsfunktion kan du skære ingredienserne direkte ned i din salatskål, gryde eller wokpande. Den høje hældetud gør det muligt også at anvende høje beholdere til store mængder. Det betyder mindre opvask, når du har lavet mad.
4.3
ud af 5
26
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
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FACIL DE UTILIZAR
Ulemper
NÃO ENCONTRO
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
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leve e prático
Ulemper
não encontrei nenhuma até agora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HR1393/00 Picadora