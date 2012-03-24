ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst
  • Nyd hjemmelavet mad når som helst

Udgået

Hakker

HR1396/55

2.6

| (5) Anmeldelser

Nyd hjemmelavet mad når som helst

Philips tilbyder dig nu den nye Philips-hakker som hjælpende hånd i køkkenet. Den kan hakke alt, hvad du ønsker - grøntsager, urter, nødder osv. på få sekunder. Det har aldrig været nemmere takket være "press down"-betjeningen og det kompakte design.

Se alle fordele

Perfekt hakkede løg, tomater, krydderurter m.m.

Nyd hjemmelavet mad når som helst

  • 400 W

  • 1 L

  • Plastikskål

  • 2 knive

Trykknap

Trykknap

Nem enhåndsbetjening ved hjælp af trykknappen.

Alsidig

Alsidig

1 L plastikskål

1 L plastikskål

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.6

ud af 5

5

Anmeldelser

5
2

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Hachoir

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Hachoir

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55

19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Tritatutto

Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Tritatutto

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.