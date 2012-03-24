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Udgået
HR1396/55
Nyd hjemmelavet mad når som helst
Philips tilbyder dig nu den nye Philips-hakker som hjælpende hånd i køkkenet. Den kan hakke alt, hvad du ønsker - grøntsager, urter, nødder osv. på få sekunder. Det har aldrig været nemmere takket være "press down"-betjeningen og det kompakte design.
400 W
1 L
Plastikskål
2 knive
Nem enhåndsbetjening ved hjælp af trykknappen.
2.6
ud af 5
5
Anmeldelser
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Hachoir
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Hachoir
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55
massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Tritatutto
Denne anmeldelse blev foretaget for HR1396/55 Tritatutto