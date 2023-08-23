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  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

3000 SeriesProBlend-blenderteknologi, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

3
| (2) Anmeldelser
Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
Designet til at forbedre blendningen i hverdagen med en kraft på 450 W og en kniv, der kan klare alle ingredienser og selv knuse is. Sådan får du en jævn konsistens med minimal indsats og på ingen tid.
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Unikt ProBlend-system

Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

  • ProBlend-system

  • 1,9 l maksimal kapacitet

  • 1 l effektiv kapacitet

  • 1 hastighedsindstilling + puls

  • Blenderglas af plast

Unikt ProBlend-system sikrer en jævn konsistens

Unikt ProBlend-system sikrer en jævn konsistens

Det unikke ProBlend-system kombinerer perfekt 3 teknologier, der er specialdesignet til at sikre en jævn blanding uden klumper på blot 45 sekunder*. 450 W-motoren driver blenderflowet til at cirkulere alle ingredienserne jævnt, mens det innovative knivdesign er specielt udformet til at maksimere skæreområdet. Sidst, men ikke mindst, er blenderglasset designet med unikke ribber, der løbende fører ingredienserne tilbage i blenderflowet.

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.

1 hastighedsindstilling + pulseringsindstilling at vælge imellem

1 hastighedsindstilling + pulseringsindstilling at vælge imellem

Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 1 hastighed og pulseringsindstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is for at lave en lækker, kold smoothie.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

23/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετική απόδοση

Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

13/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Δεν θα το πρότεινα

Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter

  2. Testet i PULSE-tilstand, med 8 isterninger (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. hvis betragtet som et glas på 200 ml