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HR2041/00
ProBlend-system
1,9 l maksimal kapacitet
1 l effektiv kapacitet
1 hastighedsindstilling + puls
Blenderglas af plast
Det unikke ProBlend-system kombinerer perfekt 3 teknologier, der er specialdesignet til at sikre en jævn blanding uden klumper på blot 45 sekunder*. 450 W-motoren driver blenderflowet til at cirkulere alle ingredienserne jævnt, mens det innovative knivdesign er specielt udformet til at maksimere skæreområdet. Sidst, men ikke mindst, er blenderglasset designet med unikke ribber, der løbende fører ingredienserne tilbage i blenderflowet.
Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.
Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 1 hastighed og pulseringsindstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is for at lave en lækker, kold smoothie.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Sealover
23/08/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετική απόδοση
Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
toviaz
13/08/2025
Ελλάδα
Δεν θα το πρότεινα
Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter
Testet i PULSE-tilstand, med 8 isterninger (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
hvis betragtet som et glas på 200 ml