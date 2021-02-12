Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Bland. Luk. Tag med!
Den nye ProMix Viva Collection-stavblender med et udvalg af tilbehør hjælper dig med at lave sunde snacks og retter.
CP1824/01
CP1826/01
CP1827/01
CP1828/01
CP1829/01
CP1830/01
CP0841/01
CP0842/01
CP0843/01
CP0844/01
800 W ydelse til blendning
SpeedTouch med hastighedsstyring
Beholder til på farten
Nem at rengøre
Vores kraftige og holdbare motor på 800 W leverer al den kraft, du behøver for at tilberede din foretrukne, sunde og hjemmelavede mad på få minutter.
Philips er gået sammen med universitetet i Stuttgart om at udvikle ProMix til en hurtigere og mere ensartet blendning. Dens unikke, avancerede teknologi er formet som en trekant for at levere optimal madgennemstrømning og maksimal ydeevne med de bedste resultater hver gang.
Ønsker du mere kraft, når du blender? Bare tryk på turboboostknappen. Med dens intuitive, variable hastigheder kan du nemt øge kraften uden at skifte indstillinger. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil du når den hastighed, du skal bruge til hver opskrift og ingrediens.
4.6
ud af 5
431
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Zebra12
12/02/2021
Danmark
Virkelig god
Fordi vil gerne anbefale den til andre kunder Og der er mange hastigheder men kan bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix Stavblender
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix Stavblender
Sisis
17/09/2022
Sverige
Bekræftet køber
många dela
Bra funktion, lätt att göra ren, det är lite knepigt innan jag är van vid alla delar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2657/90 Stavmixer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2657/90 Stavmixer
IngridW
27/07/2021
Sverige
Den bästa stavmixer jag haft
En mycket kraftfull och effektiv mixer, i alla delar och tillbehör. Jobbar sekundsnabbt, resultatet bli jämnt och perfekt. Jag hittar nya användningsområden hela tiden som aldrig funkat med andra mixers!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix-stavmixer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix-stavmixer