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  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Viva CollectionProMix-stavblender

HR2650/90

4.6

| (431) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

Bland. Luk. Tag med!

Den nye ProMix Viva Collection-stavblender med et udvalg af tilbehør hjælper dig med at lave sunde snacks og retter.

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Du skal blot blande de lækre ingredienser for at kunne tage dem med på farten.

Bland. Luk. Tag med!

  • 800 W ydelse til blendning

  • SpeedTouch med hastighedsstyring

  • Beholder til på farten

  • Nem at rengøre

Den kraftige motor på 800 W giver fantastiske resultater

Den kraftige motor på 800 W giver fantastiske resultater

Vores kraftige og holdbare motor på 800 W leverer al den kraft, du behøver for at tilberede din foretrukne, sunde og hjemmelavede mad på få minutter.

ProMix-teknologi til hurtige, mere ensartede blendninger

ProMix-teknologi til hurtige, mere ensartede blendninger

Philips er gået sammen med universitetet i Stuttgart om at udvikle ProMix til en hurtigere og mere ensartet blendning. Dens unikke, avancerede teknologi er formet som en trekant for at levere optimal madgennemstrømning og maksimal ydeevne med de bedste resultater hver gang.

SpeedTouch-teknologi til let styring af styrken

SpeedTouch-teknologi til let styring af styrken

Ønsker du mere kraft, når du blender? Bare tryk på turboboostknappen. Med dens intuitive, variable hastigheder kan du nemt øge kraften uden at skifte indstillinger. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil du når den hastighed, du skal bruge til hver opskrift og ingrediens.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

431

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

12/02/2021

Danmark

Danmark

Virkelig god

Fordi vil gerne anbefale den til andre kunder Og der er mange hastigheder men kan bruge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix Stavblender

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix Stavblender

17/09/2022

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

många dela

Bra funktion, lätt att göra ren, det är lite knepigt innan jag är van vid alla delar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2657/90 Stavmixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2657/90 Stavmixer

27/07/2021

Sverige

Sverige

Den bästa stavmixer jag haft

En mycket kraftfull och effektiv mixer, i alla delar och tillbehör. Jobbar sekundsnabbt, resultatet bli jämnt och perfekt. Jag hittar nya användningsområden hela tiden som aldrig funkat med andra mixers!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix-stavmixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2621/90 ProMix-stavmixer

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