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Viva Collection ProMix-stavblender

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Viva CollectionProMix-stavblender

HR2652/90

Viva Collection ProMix-stavblender

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Manualer og dokumentation

Hand Blender HR265x sDFU EU

  • PDF fil, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender

  • PDF fil, 2.4 MB
  • 13 March 2026

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