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metalsi
Drypstop
Støvdæksel
Når hældetuden vippes op, forhindrer den juicepresseren i at dryppe ned på køkkenbordet. Hældetuden er meget nem at rengøre, da den er aftagelig og tåler opvaskemaskine.
4.5
ud af 5
243
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Stenknäck
31/12/2020
Sverige
Mycket lättanvänd
Jag är reumatiker med mycket dåliga händer och har svårt att pressa citrusfrukter. Med denna var det så enkelt att jag inte förstår varför jag inte har köpt den tidigare, suverän helt enkelt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress
Orange
30/04/2019
Sverige
Bästa citruspressen!
Den ultimata citruspressen!! Bästa design och funktion till ett mycket bra pris. Bästa citruspressen på marknaden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress
Eliane
08/10/2016
Sverige
Lite för stor, väldigt tyst, utmärkt prestanda
Har köpt den 03/10/2016 Hittills har den använts flitigt och det är enkelt att göra en fräsch apelsinjuice på minuten. Minus för designen. Det kunde har varit lite mindre där frukten ska pressas. Annars en bra investering om den håller några år.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HR2752/90 Citruspress
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HR2752/90 Citruspress