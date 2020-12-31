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  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj
  • Frisk juice uden støj

Avance CollectionCitruspresser

HR2752/90

4.5
| (243) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Frisk juice uden støj
Denne Philips-citruspresser er så støjsvag, at du kan nyde en stille start på dagen. Og dens kraftige motor på 85 W gør arbejdet meget nemt.
Se alle fordele

Den mest lydsvage citruspresser

Frisk juice uden støj

  • Direkte udløb

  • metalsi

  • Drypstop

  • Støvdæksel

Kraftig 85 W motor

Kraftig 85 W motor

Ultrastille motor

Ultrastille motor

Stopper dryp

Stopper dryp

Når hældetuden vippes op, forhindrer den juicepresseren i at dryppe ned på køkkenbordet. Hældetuden er meget nem at rengøre, da den er aftagelig og tåler opvaskemaskine.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

243

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

31/12/2020

Sverige

Sverige

Mycket lättanvänd

Jag är reumatiker med mycket dåliga händer och har svårt att pressa citrusfrukter. Med denna var det så enkelt att jag inte förstår varför jag inte har köpt den tidigare, suverän helt enkelt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress

30/04/2019

Sverige

Sverige

Bästa citruspressen!

Den ultimata citruspressen!! Bästa design och funktion till ett mycket bra pris. Bästa citruspressen på marknaden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2738/00 Citruspress

08/10/2016

Sverige

Sverige

Lite för stor, väldigt tyst, utmärkt prestanda

Har köpt den 03/10/2016 Hittills har den använts flitigt och det är enkelt att göra en fräsch apelsinjuice på minuten. Minus för designen. Det kunde har varit lite mindre där frukten ska pressas. Annars en bra investering om den håller några år.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HR2752/90 Citruspress

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HR2752/90 Citruspress

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.