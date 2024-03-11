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ProBlend Ultra-teknologi
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Download HomeID-appen, og opdag hundredvis af opskrifter til din nye blender, herunder nye ideer til drikkevarer, snacks, desserter eller endda hele måltider. Det har aldrig smagt så godt at træffe sunde valg med enkle, men smagfulde nyfortolkninger af alle slags familiefavoritter. HomeID har opskrifter, du vil elske, lige fra sundere chokoladedesserter til nærende hovedretter.
ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen, så du får det ultimative udvalg af smag og konsistens, lige som du vil have det hver gang.
ProBlend Ultra-blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blandeprocessen.
4.6
ud af 5
273
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
lenek1_1193
11/03/2024
Norge
Kjempe fornøyd!!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Hatt produktet i 3 mnd ca, og det blir mye brukt her i hus. Hele familien er kjempe fornøyd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser
ingridf39
11/12/2023
Norge
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg mottok denne blenderen fra Influenster i bytte mot en ærlig omtale. Perfekt størrelse og liker veldig godt at den kommer med drikkebegre som du kan blende rett opp i, det er er stort pluss for meg. Motoren er ikke kjempesterk, men funker til å lage enkle smoothier osv selv om ingrediensene er frosne. Har ikke prøvd å knuse is enda men ser for meg at den vil klare det også. Skulle ønske den hadde litt penere design, men som sagt får den pluss for at den er liten og ikke tar opp mye plass på benken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser
anjal5
04/12/2023
Norge
Lekkert design, kraftig motor og allsidig i bruk.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Blenderen er perfekt for å lage hjemmelaget nøttesmør. Den lager også deilige kremete, friske og fløyeøsmyke smoothies☺️ Bruksanvisningen kunne vært bedre, men man klarer å finne ut av de ulike funksjonene på egenhånd. Jeg elsker det eksklusive og stilrene designet, og fra en som har prøvd mange blendere, så er denne den beste hittill ☺️👏🏼
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series HR3760/10 En rask hurtigmikser