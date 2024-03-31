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Aluminium Collection Låg til juicer
Udgået
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HR3950
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Det store påfyldningsrør i låget til din Philips juicer betyder, at du kan bruge frugt og grøntsager uden at skære det i stykker. Det kan ikke blive nemmere at lave smoothies og frisk juice!
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