ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Viva Collection Kompakt foodprocessor

Support

Viva CollectionKompakt foodprocessor

HR7530/10

Viva Collection Kompakt foodprocessor

Gå til butik

Registrer dit produkt

Få din udvidede garanti

Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).

Registrer nu

Manualer og dokumentation

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 206.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor

  • PDF fil, 15.4 MB
  • 13 March 2026

Dele og tilbehør

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig