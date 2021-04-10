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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HRK00XM
Se tydeligt, kør sikrere
Sammenlignet med andre sæt, der kræver værktøjer, leverer vores avancerede teknologi fremragende resultater med minimalt besvær og er nem at bruge. I fire nemme trin kan forbrugere opnå professionelle resultater uden behov for værktøjer.
Med UV-beskyttelse
Dette sæt giver dig alt, hvad du har brug for til at rengøre to bilforlygter: - 1 flaske vandbaseret forbehandling (29,5 dl) - 1 flaske rengøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1 flaske glanspoleringsmiddel (29,5 ml) - korn 600 1-sidet sandpapir (kraftigt) - korn 1500 1-sidet sandpapir (medium) - korn 2000 1-sidet sandpapir (fint) - 10 stykker renseservietter - 1 par handsker (én størrelse passer til alle)
3.5
ud af 5
11
Anmeldelser
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Fordele
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Ulemper
Hieman epäselvät ohjeet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Dato for brug 2021-03-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Dato for brug 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari