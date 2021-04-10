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Restoration KitGenopretningssæt til forlygter

HRK00XM

3.5

| (11) Anmeldelser

Se tydeligt, kør sikrere

Sammenlignet med andre sæt, der kræver værktøjer, leverer vores avancerede teknologi fremragende resultater med minimalt besvær og er nem at bruge. I fire nemme trin kan forbrugere opnå professionelle resultater uden behov for værktøjer.

Se alle fordele

Med UV-beskyttelse

Se tydeligt, kør sikrere

  • Med UV-beskyttelse

Rengører begge forlygter

Dette sæt giver dig alt, hvad du har brug for til at rengøre to bilforlygter: - 1 flaske vandbaseret forbehandling (29,5 dl) - 1 flaske rengøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1 flaske glanspoleringsmiddel (29,5 ml) - korn 600 1-sidet sandpapir (kraftigt) - korn 1500 1-sidet sandpapir (medium) - korn 2000 1-sidet sandpapir (fint) - 10 stykker renseservietter - 1 par handsker (én størrelse passer til alle)

Af høj kvalitet og omkostningseffektivt

Af høj kvalitet og omkostningseffektivt

Intet behov for værktøjer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

11

Anmeldelser

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Fordele

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Ulemper

Hieman epäselvät ohjeet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Dato for brug 2021-03-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Dato for brug 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

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