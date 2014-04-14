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Udgået
HTB7255D/12
Nyd film og musik med perfekt lyd
Philips nye 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 hjemmebiograf leverer uovertruffen klarhed i lydafspilningen og en virkelig overbevisende surroundlyd-oplevelse. Så gør dig klar til at gøre dine yndlingsfilm og -musik endnu bedre med nye dimensioner.
Klasse D-forstærker
CinemaPerfect HD
Indbygget WiFi og Bluetooth®
500 W
Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.
Philips' nye CinemaPerfect HD-enhed indeholder Quad Full HD for at få en bedre videoafspilning end nogensinde. Den intelligente enhed gør billederne skarpere og reducerer den støj, der fremkommer, når video komprimeres til MPEG-formatet. Sammen med forbedret bearbejdning af opskalering giver enheden skarpe og dybe billeder på skærmen.
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.
3.3
ud af 5
6
Anmeldelser
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Bekræftet køber
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Fordele
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Ulemper
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Dato for brug 2019-03-08
Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Dato for brug 2019-03-08
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