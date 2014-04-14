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Udgået

2.1 3D Blu-ray-hjemmebiograf

HTB7255D/12

3.3

| (6) Anmeldelser

Nyd film og musik med perfekt lyd

Philips nye 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 hjemmebiograf leverer uovertruffen klarhed i lydafspilningen og en virkelig overbevisende surroundlyd-oplevelse. Så gør dig klar til at gøre dine yndlingsfilm og -musik endnu bedre med nye dimensioner.

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Besat af lyd

Nyd film og musik med perfekt lyd

  • Klasse D-forstærker

  • CinemaPerfect HD

  • Indbygget WiFi og Bluetooth®

  • 500 W

Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd

Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

CinemaPerfect HD giver ekstra høj opløsning ved videoafspilning

CinemaPerfect HD giver ekstra høj opløsning ved videoafspilning

Philips' nye CinemaPerfect HD-enhed indeholder Quad Full HD for at få en bedre videoafspilning end nogensinde. Den intelligente enhed gør billederne skarpere og reducerer den støj, der fremkommer, når video komprimeres til MPEG-formatet. Sammen med forbedret bearbejdning af opskalering giver enheden skarpe og dybe billeder på skærmen.

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

6

Anmeldelser

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Fordele

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Ulemper

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Dato for brug 2019-03-08

Denne anmeldelse blev foretaget for HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Dato for brug 2019-03-08

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