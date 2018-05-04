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Udgået

Soundbar-højttaler

HTL5160B/12

3.2

| (27) Anmeldelser

Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal

Opgrader dit TV med forbedret stemmeklarhed og virtuel surroundlyd, så du får en bedre filmoplevelse. Begynd at nyde lyd i høj kvalitet og problemfrie afspilningsoplevelser fra dine yndlingsapps til musik med denne SoundBar med Google Cast™-aktivering.

Se alle fordele

med Google Cast og Spotify Connect

Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal

  • 3.1-kanals trådløs subwoofer

  • Google Cast og Spotify Connect

  • Bluetooth og NFC

  • 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC

2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og det bedste dynamiske frekvensområde

2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og det bedste dynamiske frekvensområde

2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og et eksplosivt dynamisk frekvensområde

Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (NFC står for Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en SoundStage for at aktivere SoundStage, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.

Spotify Connect giver en app-oplevelse uden besvær

Spotify Connect giver en app-oplevelse uden besvær

Ved at bruge Spotify Connect kan du nemt søge, undersøge og afspille musik overalt i huset og bruge din smartenhed som fjernbetjening. Med en direkte Spotify-forbindelse kan du afspille musik direkte fra skyen, så smartenheden kan bruges til opkald, videoer eller endda være uden for rækkevidde uden at afbryde musikken. Den er også mere batterivenlig, eftersom den energi, der bruges til musik, er minimal. Alle de samme fantastiske Spotify-funktioner følger med, lige fra dens klargjorte lister til dens høje samplingshastigheder. Alt hvad du har brug for til at opdage ny musik og høre den, når den er bedst.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

27

Anmeldelser

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Soundbar speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Soundbar speaker

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Barre de son

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Barre de son

26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B SoundBar-luidspreker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B SoundBar-luidspreker

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Musiktjenestens tilgængelighed afhænger af det enkelte land. Besøg de relevante musiktjenesters websted for at få flere oplysninger.

  2. Der kræves en Spotify Premium-konto til denne højttaler.