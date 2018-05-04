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Udgået
HTL5160B/12
Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal
Opgrader dit TV med forbedret stemmeklarhed og virtuel surroundlyd, så du får en bedre filmoplevelse. Begynd at nyde lyd i høj kvalitet og problemfrie afspilningsoplevelser fra dine yndlingsapps til musik med denne SoundBar med Google Cast™-aktivering.
3.1-kanals trådløs subwoofer
Google Cast og Spotify Connect
Bluetooth og NFC
1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC
2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og et eksplosivt dynamisk frekvensområde
Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (NFC står for Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en SoundStage for at aktivere SoundStage, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.
Ved at bruge Spotify Connect kan du nemt søge, undersøge og afspille musik overalt i huset og bruge din smartenhed som fjernbetjening. Med en direkte Spotify-forbindelse kan du afspille musik direkte fra skyen, så smartenheden kan bruges til opkald, videoer eller endda være uden for rækkevidde uden at afbryde musikken. Den er også mere batterivenlig, eftersom den energi, der bruges til musik, er minimal. Alle de samme fantastiske Spotify-funktioner følger med, lige fra dens klargjorte lister til dens høje samplingshastigheder. Alt hvad du har brug for til at opdage ny musik og høre den, når den er bedst.
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3.2
ud af 5
27
Anmeldelser
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Soundbar speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Barre de son
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B Barre de son
Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B SoundBar-luidspreker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5160B SoundBar-luidspreker
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