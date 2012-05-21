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Udgået
HTS9520/12
Surroundlyd fra alle vinkler ligesom i biografen
Over 70 % af de personer, der deltog i lydudfordringen*, foretrak Philips 360Sound. 360Sound-højttalerne er designet med lyddrivere foran og på siderne for at fylde dit rum helt med surround-lyd, ligesom i biografen.
Blu-ray-afspilning i 3D
360° lyd, der er meget anderledes end den konventionelle 5.1 hjemmebiograf, er unikt udviklet med tre drivere i hver satellithøjttaler – en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så de projicerer overvældende lyd omkring dig. Ud over dipolprincippet anvender Philips sin egen algoritme for at udvide den omfavnende lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med førsteklasses akustiske komponenter som Soft Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter og klasse-D digitale forstærkere, leverer fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig en sand biografoplevelse i dit eget hjem.
Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.
Oplev det store udvalg af onlinetjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil. Du skal bare tilslutte dit hjemmebiografsystem direkte til dit hjemmenetværk via Ethernet-forbindelsen og navigere til og vælge, hvad du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver adgang til populære Net TV-tjenester til netop dit TV. Med et DLNA-certificeret PC-netværk kan du også se videoer eller billeder, der er lagret på din computer, ved at bruge fjernbetjeningen.
Priser
3.6
ud af 5
88
Anmeldelser
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home theatre
bublar
21/05/2012
Deutschland
super anlage, selbst plattebspieler kann man anschließen
tolles gerät mit vielen möglichkeiten. einziger negativpunkt (ist aber bekannt) sind Lautsprecher anschlußstecker.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Tayfun1967
10/05/2012
Deutschland
Super Produkt mit sehr gutem Klang
Das Produkt ist sehr gut nur im SmartTV bereich sehr sehr langsam obwohl ich per LAN und einer 50MB Datenleitung das Produkt nutze. UNd es bricht immer wieder die Verbindung ab.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
På baggrund af forbrugerlydtest gennemført af Synovate i november 2010 i Tyskland kontra en førende konkurrent. Data i arkiv.