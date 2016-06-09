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  • Garanteret sundere tandkød på to uger*
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  • Garanteret sundere tandkød på to uger*
  • Garanteret sundere tandkød på to uger*
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  • Garanteret sundere tandkød på to uger*

Udgået

Philips Sonicare AirFloss UltraTil tandmellemrum - mundstykker

HX8032/07

3.3
| (36) Anmeldelser
Garanteret sundere tandkød på to uger*
For dem, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, er AirFloss Ultra-mundstykkerne den nemmeste vej til effektiv rensning mellem tænderne.
Se alle fordele

Skræddersyet til brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt

Garanteret sundere tandkød på to uger*

  • 2 mundstykker

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

En nem måde at starte en sund vane på

En nem måde at starte en sund vane på

Rensning mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

36

Anmeldelser

09/06/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ved brug sammen med en manuel tandbørste og anti-mikrobiel mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få yderligere oplysninger under fanen Support.

  2. * Fra de behandlede områder. I en laboratorieundersøgelse. De faktiske resultater i munden kan variere

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