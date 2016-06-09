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Udgået
HX8032/07
2 mundstykker
AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***
Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Rensning mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane.
3.3
ud af 5
36
Anmeldelser
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Bekræftet køber
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
ved brug sammen med en manuel tandbørste og anti-mikrobiel mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få yderligere oplysninger under fanen Support.
* Fra de behandlede områder. I en laboratorieundersøgelse. De faktiske resultater i munden kan variere
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