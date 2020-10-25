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Behold din shaver i ny stand
Rensepatronen til SmartClean-systemet giver dig en praktisk metode til at rengøre, smøre og opfriske din shaver, så den føles som ny hver dag
Dette produkt
Rensepatron
99,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Ekstra udskiftningsskær
349,00 kr
99,00 kr.
99,00 kr.
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35R1
S9976/55
2-pak
Renser
Smører
Opfrisker
Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel. Det unikke, dobbelte filter forhindrer, at hår tilstopper skærene, og opretholder din shavers perfekte ydeevne.
Det aktive smøresystem reducerer friktion og slid på skærene og knivene og bevarer shaverens ydeevne som ny i længere tid.
Det dobbelte filtreringssystem og den aktive smøring efterlader shaveren op til 10 gange renere end kun med vand