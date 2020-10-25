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Rensepatron

JC302/50

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Behold din shaver i ny stand

Rensepatronen til SmartClean-systemet giver dig en praktisk metode til at rengøre, smøre og opfriske din shaver, så den føles som ny hver dag

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Dette produkt

Rensepatron

Rensepatron

99,00 kr

  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
    Ekstra udskiftningsskær

    349,00 kr

99,00 kr.

99,00 kr.

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S9976/55

Til alle SmartClean-systemer

Behold din shaver i ny stand

  • 2-pak

  • Renser

  • Smører

  • Opfrisker

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel. Det unikke, dobbelte filter forhindrer, at hår tilstopper skærene, og opretholder din shavers perfekte ydeevne.

Den aktive smøring reducerer friktion og slid på knivene

Den aktive smøring reducerer friktion og slid på knivene

Det aktive smøresystem reducerer friktion og slid på skærene og knivene og bevarer shaverens ydeevne som ny i længere tid.

Renser op til 10 gange bedre end vand

Renser op til 10 gange bedre end vand

Det dobbelte filtreringssystem og den aktive smøring efterlader shaveren op til 10 gange renere end kun med vand

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Ingrediensliste - English (US)

  • PDF fil, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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