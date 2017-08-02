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Udgået
Behold din shaver i ny stand
Rensepatronen til SmartClean-systemet giver dig en praktisk metode til at rengøre, smøre og opfriske din shaver, så den føles som ny hver dag
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35R1
S9976/55
Pakke med 4+1 stk.
Renser
Smører
Opfrisker
Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel. Det unikke, dobbelte filter forhindrer, at hår tilstopper skærene, og opretholder din shavers perfekte ydeevne.
Det aktive smøresystem reducerer friktion og slid på skærene og knivene og bevarer shaverens ydeevne som ny i længere tid.
Det dobbelte filtreringssystem og den aktive smøring efterlader shaveren op til 10 gange renere end kun med vand
4.1
ud af 5
30
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Blackpirat
02/08/2017
Deutschland
Bekræftet køber
macht super sauber
Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Reinigungskartusche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Reinigungskartusche
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philips medarbejder
Bekræftet køber
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Fordele
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Dato for brug 2020-07-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Dato for brug 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Bekræftet køber
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Fordele
Heerlijk vris
Ulemper
Slecht te kopen af en toe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Dato for brug 2019-06-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Dato for brug 2019-06-09