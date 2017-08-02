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Udgået

Rensepatron

JC305/50

4.1

| (30) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Behold din shaver i ny stand

Rensepatronen til SmartClean-systemet giver dig en praktisk metode til at rengøre, smøre og opfriske din shaver, så den føles som ny hver dag

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Behold din shaver i ny stand

  • Pakke med 4+1 stk.

  • Renser

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  • Opfrisker

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel. Det unikke, dobbelte filter forhindrer, at hår tilstopper skærene, og opretholder din shavers perfekte ydeevne.

Den aktive smøring reducerer friktion og slid på knivene

Den aktive smøring reducerer friktion og slid på knivene

Det aktive smøresystem reducerer friktion og slid på skærene og knivene og bevarer shaverens ydeevne som ny i længere tid.

Renser op til 10 gange bedre end vand

Renser op til 10 gange bedre end vand

Det dobbelte filtreringssystem og den aktive smøring efterlader shaveren op til 10 gange renere end kun med vand

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

30

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

2

02/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

macht super sauber

Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Reinigungskartusche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Reinigungskartusche

25/08/2021

Nederland

Nederland

Philips medarbejder

Bekræftet køber

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Fordele

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Dato for brug 2020-07-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Dato for brug 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Fordele

Heerlijk vris

Ulemper

Slecht te kopen af en toe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Dato for brug 2019-06-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Dato for brug 2019-06-09

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