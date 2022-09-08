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Ny

FidelioOver-ear-hovedtelefoner

L5/00

Skabt til lyttere

Giv den musik, du elsker, plads til at ånde. Disse førsteklasses trådløse over-ear-hovedtelefoner kombinerer udsøgt Fidelio-lyd med enestående komfort og vores hidtil mest intelligente støjkontrol. Tag dem på, og lad dem føre dig nye steder hen.

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Skabt til lyttere

  • Udsøgt naturlig lyd

  • Adaptiv støjreduktion

  • Letvægtskomfort hele dagen

  • Overlegen opkaldskvalitet

Udsøgt. Philips' karakteristiske Fidelio-lyd

Specialudviklede dome-drivere med keramisk belægning og silkeophæng skaber en afbalanceret, naturlig lyd, der tager dig dybt ind i musikken. Fra den stramme, kontrollerede bas til de varme mellemtoner, funklende høje toner og præcise adskillelse af instrumenterne får de numre, du elsker, plads til at ånde.

Adaptiv støjreduktion, der er mere fintunet end nogensinde

Intelligentere algoritmer tilpasser sig konstant dine omgivelser og hovedtelefonernes pasform, så du får en ubesværet og medrivende lytteoplevelse. Ændringer i ørekoppernes tætning, når du bevæger dig, kompenseres, mens opmærksomhedstilstand automatisk aktiveres i stille omgivelser. Uanset hvordan du bevæger dig, og hvor du tager hen, føles balancen mellem fordybelse og opmærksomhed helt rigtig.

Fidelio-design. Enestående komfort og let fornemmelse

En præcisionsudviklet ramme og en blød hovedbøjle i proteinlæder fordeler vægten jævnt, mens de ovale ørekopper giver effektiv passiv støjisolering. Et berøringsfølsomt panel giver dig lydstyrkekontrollen lige ved hånden, og musikken sættes på pause, hvis du tager hovedtelefonerne af.

Tekniske specifikationer

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