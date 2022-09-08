Udsøgt. Philips' karakteristiske Fidelio-lyd

Specialudviklede dome-drivere med keramisk belægning og silkeophæng skaber en afbalanceret, naturlig lyd, der tager dig dybt ind i musikken. Fra den stramme, kontrollerede bas til de varme mellemtoner, funklende høje toner og præcise adskillelse af instrumenterne får de numre, du elsker, plads til at ånde.