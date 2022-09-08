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Ny
L5/00
Skabt til lyttere
Giv den musik, du elsker, plads til at ånde. Disse førsteklasses trådløse over-ear-hovedtelefoner kombinerer udsøgt Fidelio-lyd med enestående komfort og vores hidtil mest intelligente støjkontrol. Tag dem på, og lad dem føre dig nye steder hen.
Udsøgt naturlig lyd
Adaptiv støjreduktion
Letvægtskomfort hele dagen
Overlegen opkaldskvalitet
Specialudviklede dome-drivere med keramisk belægning og silkeophæng skaber en afbalanceret, naturlig lyd, der tager dig dybt ind i musikken. Fra den stramme, kontrollerede bas til de varme mellemtoner, funklende høje toner og præcise adskillelse af instrumenterne får de numre, du elsker, plads til at ånde.
Intelligentere algoritmer tilpasser sig konstant dine omgivelser og hovedtelefonernes pasform, så du får en ubesværet og medrivende lytteoplevelse. Ændringer i ørekoppernes tætning, når du bevæger dig, kompenseres, mens opmærksomhedstilstand automatisk aktiveres i stille omgivelser. Uanset hvordan du bevæger dig, og hvor du tager hen, føles balancen mellem fordybelse og opmærksomhed helt rigtig.
En præcisionsudviklet ramme og en blød hovedbøjle i proteinlæder fordeler vægten jævnt, mens de ovale ørekopper giver effektiv passiv støjisolering. Et berøringsfølsomt panel giver dig lydstyrkekontrollen lige ved hånden, og musikken sættes på pause, hvis du tager hovedtelefonerne af.
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