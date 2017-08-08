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Udgået

LED Inspection lampsCBL50 motorhjelmslampe med kabel

LPL24X1

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Se bedre, arbejd bedre

Philips LED-motorhjelmslampe giver en 900 lumen kraftig lyseffekt, der sikrer fuld belysning af dit arbejdsområde. Med dens justerbare teleskopbeslag til motorhjelmen oplyser LED-mekanikerlampen både motorer og kabiner.

Se alle fordele

Professionelt belysningsværktøj

Se bedre, arbejd bedre

  • LED af høj kvalitet

  • 900 lm ultrahøj lyseffekt

  • Teleskopholder med kroge

  • Ultraslankt design

Bred strålevinkel: Op til 100°

Bred strålevinkel: Op til 100°

Den brede strålevinkel på 100° giver dig mulighed for at fokusere på detaljer, og den leverer lige netop den mængde lys, du har brug for.

Robust aluminiumskabinet

Robust aluminiumskabinet

Det robuste kabinet er designet til et hårdt arbejdsmiljø og er i overensstemmelse med IK07

Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2 til 1,7 meter

Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2 til 1,7 meter

Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2 til 1,7 meter med blødt overtræksmateriale, der beskytter lakken på køretøjet, så du nemt og fleksibelt kan placere den under arbejdet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

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