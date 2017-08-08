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Udgået
Se bedre, arbejd bedre
Philips LED-motorhjelmslampe giver en 900 lumen kraftig lyseffekt, der sikrer fuld belysning af dit arbejdsområde. Med dens justerbare teleskopbeslag til motorhjelmen oplyser LED-mekanikerlampen både motorer og kabiner.
LED af høj kvalitet
900 lm ultrahøj lyseffekt
Teleskopholder med kroge
Ultraslankt design
Den brede strålevinkel på 100° giver dig mulighed for at fokusere på detaljer, og den leverer lige netop den mængde lys, du har brug for.
Det robuste kabinet er designet til et hårdt arbejdsmiljø og er i overensstemmelse med IK07
Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2 til 1,7 meter med blødt overtræksmateriale, der beskytter lakken på køretøjet, så du nemt og fleksibelt kan placere den under arbejdet.
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4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
WB77
08/08/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50