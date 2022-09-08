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Udgået
LPL28RECHX1
Se bedre, arbejd bedre
Philips Penlight Premium Gen2 tilbyder en enestående kombination af kvalitetslyseffekten fra både arbejdslys og fokuslys samt et nyt aluminiumshus og kemikalie-/vand-/støvbestandighed i én slank pen. Et ægte alt-i-ét valg!
LED af høj kvalitet
145 lm + 120 lm fokuslys
Robust aluminiumskabinet
Kan oplades via USB
Ud over at modstå slag er kabinettet til vores arbejdslampe modstandsdygtigt over for vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet.
"Philips Penlight Premium Gen2 har en strålevinkel på op til 90°, så den oplyser et stort område og gør inspektionerne mere enkle".
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