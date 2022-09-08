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Udgået

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Se bedre, arbejd bedre

Philips Penlight Premium Gen2 tilbyder en enestående kombination af kvalitetslyseffekten fra både arbejdslys og fokuslys samt et nyt aluminiumshus og kemikalie-/vand-/støvbestandighed i én slank pen. Et ægte alt-i-ét valg!

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Kompakt, USB-genopladelig LED-arbejdskammerat

Se bedre, arbejd bedre

  • LED af høj kvalitet

  • 145 lm + 120 lm fokuslys

  • Robust aluminiumskabinet

  • Kan oplades via USB

Stor slagfasthed iht. IK07

Stor slagfasthed iht. IK07

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Ud over at modstå slag er kabinettet til vores arbejdslampe modstandsdygtigt over for vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet.

Bred strålevinkel: Op til 90°

"Philips Penlight Premium Gen2 har en strålevinkel på op til 90°, så den oplyser et stort område og gør inspektionerne mere enkle".

Tekniske specifikationer

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