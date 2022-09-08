Koncentreret effekt – op til 400 % klarere lys

Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn, som du ønsker under kørslen. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet kan får du enestående lysstyrke på op til 400 % mere end det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få en bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.