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  • Enkelt produktbillede
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED-forlygtepære Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED-forlygtepære Ultinon Pro9200
  • Enkelt produktbillede
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED-forlygtepære Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED-forlygtepære Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLSuveræn LED til biler

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

Behersk lyset, overvind mørket

Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.

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Suveræn LED til biler

Behersk lyset, overvind mørket

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • Op til 400 % kraftigere lys

  • Bred vognparkkompatibilitet

  • Eksklusiv stil og sikkerhed

  • Pakke med 2 stk.

Ultrakompakt design til bred kompabilitet med vognpark

Ultrakompakt design til bred kompabilitet med vognpark

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.

Koncentreret effekt – op til 400 % klarere lys

Koncentreret effekt – op til 400 % klarere lys

Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn, som du ønsker under kørslen. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet kan får du enestående lysstyrke på op til 400 % mere end det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få en bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.

Lys, præcis hvor du har brug for det

Lys, præcis hvor du har brug for det

Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.

  3. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.