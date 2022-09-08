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  • Alternativt produktfoto EMEA 11022X2 Philips Type V-adapterring
  • Enkelt produktbillede
  • Alternativt produktfoto EMEA 11022X2 Philips Type V-adapterring
  • Alternativt produktfoto EMEA 11022X2 Philips Type V-adapterring

Accessories for LED upgradeType V-adapterringe

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Præcis pasform og nem montering

For at kunne installere LED-forlygternes pærer sikkert i dit køretøj, kan modelspecifikke adaptere være påkrævet. Philips’ adapterringe sikrer, at vores Philips H7 LED-pærer sidder fast i de køretøjer, der har brug for dem.

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Nem montering af HL [≈H7], H7-LED

Præcis pasform og nem montering

  • Type V-adapterringe

  • Pakke med 2 adapterringe

  • Til HL [≈H7], H7-LED

  • Gælder for 12 V motorcykler

Find den rigtige adapterring til dit køretøj

Philips HL [H7], H7 LED*-pærer er velegnede til de fleste køretøjsmodeller, men nogle kræver muligvis adapterringe for at sikre korrekt montering. Du kan se, om du har brug for yderligere adapterringe til at opgradere din motorcykels forlygter til LED på vores Philips-kompatibilitetslister**.

Nem at installere

Philips LED-adapterringe er nemme at montere og garanterer en perfekt pasform og sikker fastgørelse af H7 LED-pærer i køretøjets forlygter. Du kan få mere at vide om montering af adapterringe, i brugervejledningen på Philips' supportside***.

Holdbart materiale sikrer langvarig ydeevne

Philips LED-adapterringe er fremstillet af robuste materialer og kan modstå de fysiske og termiske belastninger ved brug i biler. De er blevet testet under de hårdeste forhold, så du kan nyde den unikke ydeevne fra vores Philips HL[H7], H7 LED*-pærer i årevis.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Tilgængelig på philips.com/LEDcompatibility-check. Bemærk, at godkendelsen af Philips Ultinon Pro6000-serien til brug på offentlig vej kun gælder, når den er monteret sammen med det originale Philips-tilbehør, hvor det er påkrævet. Yderligere oplysninger findes på Philips.com/roadlegalLED

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger