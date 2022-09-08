Find den rigtige adapterring til dit køretøj

Philips HL [H7], H7 LED*-pærer er velegnede til de fleste køretøjsmodeller, men nogle kræver muligvis adapterringe for at sikre korrekt montering. Du kan se, om du har brug for yderligere adapterringe til at opgradere bilens forlygter til LED på vores Philips-kompatibilitetslister**.