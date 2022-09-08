Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
LUM11025X2/10
11025X2
Præcis pasform og nem montering
For at kunne installere LED-forlygternes pærer sikkert i dit køretøj, kan modelspecifikke adaptere være påkrævet. Philips’ adapterringe sikrer, at vores Philips H7 LED-pærer sidder fast i de køretøjer, der har brug for dem.
Type R-adapterringe
Pakke med 2 adapterringe
Til HL [≈H7], H7-LED
Gælder for 24 V køretøjer
Philips HL [H7], H7 LED*-pærer er velegnede til de fleste køretøjsmodeller, men nogle kræver muligvis adapterringe for at sikre korrekt montering. Du kan se, om du har brug for yderligere adapterringe til at opgradere din lastbils forlygter til LED på vores Philips-kompatibilitetslister**.
Philips LED-adapterringe er nemme at montere og garanterer en perfekt pasform og sikker fastgørelse af H7 LED-pærer i køretøjets forlygter, hvor det er påkrævet. Du kan få mere at vide om montering af adapterringe i brugervejledningen på Philips' supportside***.
Philips LED-adapterringe er fremstillet af robuste materialer og kan modstå de fysiske og termiske belastninger ved brug i biler. De er blevet testet under de hårdeste forhold, så du kan nyde den unikke ydeevne fra vores Philips HL[H7], H7 LED*-pærer i årevis.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Anmeldelser
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Tilgængelig på philips.com/LEDcompatibility-check. Bemærk, at godkendelsen af Philips Ultinon Pro6000-serien til brug på offentlig vej kun gælder, når den er monteret sammen med det originale Philips-tilbehør, hvor det er påkrævet. Yderligere oplysninger findes på Philips.com/roadlegalLED
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger