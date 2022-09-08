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LUM11258U92X2/10
11258U92X2
Behersk lyset, overvind mørket
Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.
LED-HL [~H1]
Overlegen lysstyrke
Bred vognparkkompatibilitet
Eksklusiv stil og sikkerhed
Pakke med 2 stk.
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.
Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer giver det enestående udsyn, du har brug for under kørslen. Takket være vores unikke udvalg af LED’er og omhyggelige produktforbedringer kan du nyde suveræn lysstyrke, der er langt over det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få et bedre overblik over vejen forude. Vores pærer giver dig mulighed for at køre sikkert.
Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.
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Anmeldelser
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.