Klarere lys på vejen

Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer giver det enestående udsyn, du har brug for under kørslen. Takket være vores unikke udvalg af LED’er og omhyggelige produktforbedringer kan du nyde suveræn lysstyrke, der er langt over det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få et bedre overblik over vejen forude. Vores pærer giver dig mulighed for at køre sikkert.